Программа празднования Дня народного единства в Ставрополе 2019

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-28T15:01:18+03:00

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День народного единства 2019 года Ставрополь начинает праздновать уже на этой неделе. И начинается программа мероприятий с выставок на патриотическую тему.

3 ноября горожан приглашают на концерт камерного ансамбля «Элегия» в краевой музей изобразительных искусств. А в молодежном пространстве «Лофт» пройдет Ночь искусств. С 16:00 начнется исторический квест, через час пройдет показ фильма «Время первых», а в 19:00 открывается музыкальный вечер, который, в том числе, порадует любителей рока. Для самых стойких кинотеатр «Этажи» приготовил праздничный киносеанс, стартующий в 22:00.

4 ноября на площади Ленина в полдень пройдет праздничное шествие «Многонациональное Ставрополье» с участием представителей народов и национальностей, проживающих в городе и крае. А в городских парках в это время начнутся свои культурные программы.

Праздновать единство в Ставрополе продолжат аж до 8 ноября. В этот день горожан ждет интеллектуальный биатлон в Центре внешкольной работы Промышленного района и праздничная программа в Детской школе искусств № 5.

Полную версию программы публикует "Ставропольская правда" по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU