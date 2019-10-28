2019-10-28T16:55:03+03:00
Общество

Экстренное предупреждение объявлено на Ставрополье в связи с похолоданием и снегом

Снег, дождь и мокрый снег ожидают ставропольцев в конце недели
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экстренное предупреждение объявлено по Ставропольскому краю. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают сильные дожди с мокрым снегом с конца дня 30 октября и до 31 октября целые сутки. Температура к утру 31 октября упадет ниже ноля, а днем не поднимется выше +8 градусов.

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В первые дни ноября ожидается до -7 градусов мороза ночью и до 0...+5 в дневное время. Вероятен плотный туман. Поэтому горожан просят принять информацию как руководство к действию по обеспечению личной безопасности и сохранности своего имущества.

В первую очередь это касается автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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