Экстренное предупреждение объявлено на Ставрополье в связи с похолоданием и снегом
Экстренное предупреждение объявлено по Ставропольскому краю. Синоптики регионального Гидрометцентра обещают сильные дожди с мокрым снегом с конца дня 30 октября и до 31 октября целые сутки. Температура к утру 31 октября упадет ниже ноля, а днем не поднимется выше +8 градусов.
От -20 до +36: погодные рекорды Ставрополья в октябре
В первые дни ноября ожидается до -7 градусов мороза ночью и до 0...+5 в дневное время. Вероятен плотный туман. Поэтому горожан просят принять информацию как руководство к действию по обеспечению личной безопасности и сохранности своего имущества.
В первую очередь это касается автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU