Отобрали самое дорогое: приставы нашли ахиллесову пяту геймера-спортсмена
В Пятигорске после ареста тренажера и игровой приставки должник оплатил 150 тысяч рублей. За ущерб в ДТП мужчина, по решению суда, должен был выплатить круглую сумму. Но автолюбитель просто проигнорировал вердикт. Тогда за восстановление справедливости принялись приставы, но и от них пытался уйти «колобок».
Дверь дома работникам открыла невеста должника. «Гости» арестовали спортивный тренажер и игровую приставку. А девушку предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).
Через два дня требуемая сумма была переведена.
ИСТОЧНИК KP.RU