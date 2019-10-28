Отобрали самое дорогое: приставы нашли ахиллесову пяту геймера-спортсмена

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-28T17:19:44+03:00

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В Пятигорске после ареста тренажера и игровой приставки должник оплатил 150 тысяч рублей. За ущерб в ДТП мужчина, по решению суда, должен был выплатить круглую сумму. Но автолюбитель просто проигнорировал вердикт. Тогда за восстановление справедливости принялись приставы, но и от них пытался уйти «колобок».

Дверь дома работникам открыла невеста должника. «Гости» арестовали спортивный тренажер и игровую приставку. А девушку предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Через два дня требуемая сумма была переведена.

ИСТОЧНИК KP.RU