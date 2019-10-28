Незаконные действия полицейского в Ставрополе против студента проверят следователи
После ролика из колледжа Ставрополя, где полицейский пытается задержать одного из студентов, следователи начали проверку. На кадрах видно, что юноша пытается уйти от стража порядка, а тот хватает его за руки и преграждает путь. Что стало причиной инцидента, не поясняется. Видео записывают девочки-студентки. Они же комментируют, что правоохранитель не имеет права касаться парня.
Следком распространил информацию о начале проверки после видео в котором, «полицейские необоснованно применяли в отношении учащихся колледжа меры административного характера и принуждали подписывать документы».
После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.
После этого ролика со студентом и полицейским следователи в Ставрополе начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU