Незаконные действия полицейского в Ставрополе против студента проверят следователи

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-28T17:44:46+03:00

На видео страж порядка пытается преградить путь студенту, хватает его за руки

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После ролика из колледжа Ставрополя, где полицейский пытается задержать одного из студентов, следователи начали проверку. На кадрах видно, что юноша пытается уйти от стража порядка, а тот хватает его за руки и преграждает путь. Что стало причиной инцидента, не поясняется. Видео записывают девочки-студентки. Они же комментируют, что правоохранитель не имеет права касаться парня.

Следком распространил информацию о начале проверки после видео в котором, «полицейские необоснованно применяли в отношении учащихся колледжа меры административного характера и принуждали подписывать документы».

После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.

После этого ролика со студентом и полицейским следователи в Ставрополе начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU