2019-10-28T21:46:30+03:00
Общество

Кто-то не платит, кто-то переплачивает: коммунальщики вернули дагестанцам 3,5 миллиона рублей

Именно столько необоснованных выплат начислили честным абонентам
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане исправным абонентам возвращают деньги за коммунальные услуги. За девять месяцам людям вернули почти 3,5 миллионов рублей — это случайно начисленная переплата. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Госжилинспекции республики.

— Среди услуг наибольшая переплата относилась к услугам техобслуживания — 1 миллион 980 тысяч рублей. За газ было возвращено 760 тысяч рублей, теплоэнергию — 386 тысяч, электричество — 260, холодную воду — 22 тысячи, — говорится в сообщении.

Напомним, что Дагестан является одним из регионов с колоссальными долгами по коммунальным услугам. Недоплата за газ и электричество переваливает за миллиарды рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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