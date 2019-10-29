Бывшего мэра ингушского города ждут исправительные работы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-29T09:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшего мэра ингушского города Сунжи ждет 630 часов исправительных работ. Такое наказание чиновник получил из-за неуплаты штрафов в связи многочисленными нарушениями при заключении муниципальных контрактов. Об этом информирует пресс-служба УФАС по Республике Ингушетия.

Так, экс-мэр заключал муниципальные контракты без проведения конкурентных торгов и с превышением лимита годового объема закупок.

Известно, что годовой объем закупок у единственного поставщика администрации Сунжи не должен превышать 354 653 рубля. Но чиновник нарушил эти правила, заключив договор с индивидуальным предпринимателем на большую сумму без проведения конкурентных процедур.

По данным пресс-службы антимонопольного ведомства, в качестве административного наказания предполагался штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому эпизоду. Всего - более 700 тысяч рублей.

Ответчика такое решение не устроило и он его обжаловал в суде. Однако суд оставил в силе постановление.

«Так как срок исполнения постановлений истек, было принято решение передать дело в суд «для удвоения суммы ранее наложенных штрафов либо понуждения к совершению обязательных работ», - говорится на сайте УФСИН по республике.

ИСТОЧНИК KP.RU