Бывшего мэра ингушского города ждут исправительные работы
Бывшего мэра ингушского города Сунжи ждет 630 часов исправительных работ. Такое наказание чиновник получил из-за неуплаты штрафов в связи многочисленными нарушениями при заключении муниципальных контрактов. Об этом информирует пресс-служба УФАС по Республике Ингушетия.
Так, экс-мэр заключал муниципальные контракты без проведения конкурентных торгов и с превышением лимита годового объема закупок.
Известно, что годовой объем закупок у единственного поставщика администрации Сунжи не должен превышать 354 653 рубля. Но чиновник нарушил эти правила, заключив договор с индивидуальным предпринимателем на большую сумму без проведения конкурентных процедур.
По данным пресс-службы антимонопольного ведомства, в качестве административного наказания предполагался штраф в размере 30 тысяч рублей по каждому эпизоду. Всего - более 700 тысяч рублей.
Ответчика такое решение не устроило и он его обжаловал в суде. Однако суд оставил в силе постановление.
«Так как срок исполнения постановлений истек, было принято решение передать дело в суд «для удвоения суммы ранее наложенных штрафов либо понуждения к совершению обязательных работ», - говорится на сайте УФСИН по республике.
ИСТОЧНИК KP.RU