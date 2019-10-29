Бесхозяйный скот на улицах Нальчика будут штрафовать и увозить на штрафстоянки
Жители Нальчика вскоре поплатятся за то, что их скот пасется в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, которая разработала новые правила выгона и выпаса скота.
- В каждом из сельских поселений, прилегающих к городскому округу, теперь закреплены пастбищные земли, предусмотренные для нужд прогона и выпаса животных, - сказано в сообщении руководства города.
Если животное поймают без хозяина и пасущимся в неположенном месте, его заберут на штрафстоянку, а владельца привлекут к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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