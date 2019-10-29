2019-10-29T10:44:27+03:00
Общество

Родителям новорожденных мальчиков выдадут по 50 тысяч в Чечне

Для этого нужно родиться в особенный день
Ася АСРЯН
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Малыш рожденный в этот праздник и названный именем Пророка Мохаммадом, получит деньгиМалыш рожденный в этот праздник и названный именем Пророка Мохаммадом, получит деньгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Родители мальчиков, рожденных в 12-й день мусульманского праздника Раби-уль-Авваль в Чечне, и названных его именем, получат по 50 тысяч рублей. Эту счастливую новость сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— Искренно поздравляю вас с наступлением Священного месяца Рабиуль-Авваль. Двенадцатого дня Рабиуль-Авваль по воле Всевышнего Аллаха на свет появился Пророк Мохаммад. Это великое благо и милость Аллаха своим рабам, — обратился чеченский лидер к своему народу.

Мусульмане всего мира отпразднуют день рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда или Мавлид ан-Наби 9 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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