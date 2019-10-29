2019-10-29T10:51:19+03:00
Происшествия

Поиски альпиниста, загадочно пропавшего на Эльбрусе, возобновили спустя две недели

"Поисковые работы переведены в разряд периодических", - говорят в пресс-службе МЧС
Варвара АНТОНОВА
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Поиски альпиниста, загадочно пропавшего на Эльбрусе, возобновили спустя две неделиПоиски альпиниста, загадочно пропавшего на Эльбрусе, возобновили спустя две неделиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В горах Кабардино-Балкарии продолжат поиски 60-летнего альпиниста из Петрозаводства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

- Да, операция продолжается, но, к сожалению, пока безрезультатно. Пропавший мужчина не был зарегистрирован, что затрудняет поиски, не позволяя уточнить примерный район его местоположения. Поисковые работы переведены в разряд периодических, - заявил пресс-секретарь спасателей Альберт Хаджиев.

Напомним, мужчина приехал на отдых с группой людей, которые сами не помнят, когда потерялся их попутчик. Его пропажу обнаружили только перед выездом, тогда же и началась поисковая операция. Первую неделю петрозавчанина активно искали, даже поднимали вертолеты. Но потом их приостановили на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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