Поиски альпиниста, загадочно пропавшего на Эльбрусе, возобновили спустя две недели

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-29T10:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В горах Кабардино-Балкарии продолжат поиски 60-летнего альпиниста из Петрозаводства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

- Да, операция продолжается, но, к сожалению, пока безрезультатно. Пропавший мужчина не был зарегистрирован, что затрудняет поиски, не позволяя уточнить примерный район его местоположения. Поисковые работы переведены в разряд периодических, - заявил пресс-секретарь спасателей Альберт Хаджиев.

Напомним, мужчина приехал на отдых с группой людей, которые сами не помнят, когда потерялся их попутчик. Его пропажу обнаружили только перед выездом, тогда же и началась поисковая операция. Первую неделю петрозавчанина активно искали, даже поднимали вертолеты. Но потом их приостановили на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU