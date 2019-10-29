Поиски альпиниста, загадочно пропавшего на Эльбрусе, возобновили спустя две недели
В горах Кабардино-Балкарии продолжат поиски 60-летнего альпиниста из Петрозаводства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
- Да, операция продолжается, но, к сожалению, пока безрезультатно. Пропавший мужчина не был зарегистрирован, что затрудняет поиски, не позволяя уточнить примерный район его местоположения. Поисковые работы переведены в разряд периодических, - заявил пресс-секретарь спасателей Альберт Хаджиев.
Напомним, мужчина приехал на отдых с группой людей, которые сами не помнят, когда потерялся их попутчик. Его пропажу обнаружили только перед выездом, тогда же и началась поисковая операция. Первую неделю петрозавчанина активно искали, даже поднимали вертолеты. Но потом их приостановили на две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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