В Чечне нашли пещеру, претендующую на статус самой длинной в регионе

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-29T11:13:35+03:00

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Спелеологи в Чечне нашли пещеру, которая может оказаться самой протяженной в регионе. Археологи успели исследовать пока 218 метров. Сообщается, что в пещере есть натечные образования, типа сталактитов, похожие на каменный лес.

Также там нашли узкие проходы, так называемые шкуродеры и подземные залы размерами 6 на 20 метров. По словам экс-директора Аргунского заповедника Сайд-Эмин Джабраилова, протяженность пещеры может достигать 1 тысячи метров. До сегодняшнего дня самой длинной пещерой в республике называли

240-метровую Камила-хьех. Теперь она конкурирует с новой пещерой, расположенной в 300 метрах от Камила-хьех. В следующем году ученые планируют исследовать ее более подробно.

Напомним, недавно в Третьяковке нашли украденную во время чеченской войны картину. Искусствоведы отметили, что полотно может стоить несколько десятков тысяч долларов. Скандальную картину вернули в зал Национального музея Грозного.

ИСТОЧНИК KP.RU