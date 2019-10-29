В Ставрополе построят транспортную развязку на Ленина и Кулакова

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-29T11:14:05+03:00

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Темой встречи стал нацроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках сейчас реализуются 38 объектов в крае.

В будущем планируется, что на перекрестке улиц Ленина и Кулакова в Ставрополе появится транспортная развязка. Строительство планируется завершить в 2020-2021 годах. Власти надеются, что снизится количество ДТП и увеличится пропускная способность городских дорог.

Говорили и о реконструкции 28 аварийных мостов. А 10-километровый участок дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к Ставрополю планируют сделать четырехполосным, сообщает пресс-служба губернатора СК.

ИСТОЧНИК KP.RU