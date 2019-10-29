«Облил бензином и поджег»: муж изуверски убил жену за бесконечные упрёки
Ставрополец не вытерпел упрёков жены, облил её бензином и поджёг. Страшную историю казни супруги рассказали «Комсомолке» в следственном управлении краевого Следкома.
Трагедия произошла вечером 2 июня в небольшом посёлке Передовой. Супруг в очередной раз вдрызг напился. Женщина начала скандалить, упрекая мужа за пристрастие к алкоголю и безделие.
Мужчина буквально сорвался с цепи, услышав набившие оскомину оскорбления. Он решил поквитаться с супругой: схватил её, повалил, облил бензином и поджёг. На крики прибежала мать несчастной. Она же вызвала «Скорую». Но медики не смогли спасти женщину — она скончалась в больнице от ожогов.
Уголовное дело по статье «убийство, совершённое с особой жестокостью», передано в суд. Супругу грозит пожизненное тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU