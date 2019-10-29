Джон Уоррен хочет снять «Поедем поедим!» в Железноводске

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-29T14:11:30+03:00

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В Железноводск прибыл известный телеведущий программы «Поедем поедим!» Джон Уоррен. По словам местных властей, в городе он вместе с руководителем проекта «Неизвестный Кавказ».

Разумеется, Уоррен прогулялся по известным местам курорта, особенно ему приглянулись Каскадная лестница и памятник клизме. Ведущий сделал фотографии на память, которые опубликовал в соцсети.

Ценитель хорошей кухни планирует посвятить Железноводску выпуск своей передачи, пишет «Ставропольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU