Джон Уоррен хочет снять «Поедем поедим!» в Железноводске
Известный телеведущий набрался впечатлений на курорте
Фото: пресс-служба администрации Железноводска
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В Железноводск прибыл известный телеведущий программы «Поедем поедим!» Джон Уоррен. По словам местных властей, в городе он вместе с руководителем проекта «Неизвестный Кавказ».
Разумеется, Уоррен прогулялся по известным местам курорта, особенно ему приглянулись Каскадная лестница и памятник клизме. Ведущий сделал фотографии на память, которые опубликовал в соцсети.
Ценитель хорошей кухни планирует посвятить Железноводску выпуск своей передачи, пишет «Ставропольская правда».
ИСТОЧНИК KP.RU