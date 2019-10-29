Уволенная чиновница на Ставрополье дарила родственникам землю

СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-29T14:20:53+03:00

Делала она это через справки о трудоустройстве

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Экс-сотрудница администрации в Степновском районе подозревается в мошенничестве и получении взятки.

По данным следствия, в 2008 году чиновница подделала документы о трудоустройстве своих родственников в совхоз «Дальний». На этом основании родственники получили право собственности на доли земли сельхозназначения на сумму больше миллиона рублей.

А за 45 тысяч рублей такие же справки она выдала в 2015 году знакомой женщине. Та рассчитывала на получение пенсионных выплат после фиктивного трудоустройства.

Подозреваемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU