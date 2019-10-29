2019-10-29T15:10:41+03:00
Общество

Полуторагодовалая малышка чудом выжила, выпав с пятого этажа в Грозном

Девочка осталась без присмотра родителей и вышла на открытый балкон
Ася АСРЯН
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Мать выпавшего из окна многоэтажки ребенка ждет штрафМать выпавшего из окна многоэтажки ребенка ждет штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в сентябре этого года в Старопромысловском районе Грозного. В одной из квартир многоэтажного дома проживала семья, в которой воспитывались семеро детей. Когда многодетная мать отвлеклась кормлением одного из малышей, ее полуторагодовалая дочь успела выйти на балкон.

Девочка поднялась на ограждающую конструкцию и выпала из пятого этажа. Малышку доставили в республиканскую реанимацию. По словам врачей, девочка получила травмы головы.

Врачи все это время пытались спасти ее жизнь и им это удалось. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.

После этого инцидента следователи провели проверку. «Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления», - сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

Выяснилось, что родители малышки ранее не привлекались к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. На профилактическом учете отец с матерью также не состояли.

Однако теперь родителей ждут индивидуальные профилактические беседы. А мать выпавшей из окна многоэтажки девочки заплатить штраф за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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