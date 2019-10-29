"4 месяца безуспешных поисков": мужчина без глаза бесследно пропал в Карачаево-Черкесии
Ансару Байрамкулову 52 года
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- Ходит всегда в чёрных очках, одного глаза нет - производственная травма, - рассказывает про пропавшего Ансара Идрисовича Байрамкулова сын Рамазан. - Пропал 25 Июня 2019 года. 4 месяца безуспешных поисков...
Мужчина из села Джага. Ему 52 года. Следствие ведется, поиски кроме волонтеров проводит полиция.
Если вам что-то известно о местонахождении Байрамкулова, сообщите в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU