Ставропольский бизнесмен попался на хищении денег на госзаказах

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-29T17:13:46+03:00

Руководителя ООО «Альянс» осудили также за покушение на взятку

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На Ставрополье руководитель ООО «Альянс» Роман Вирабян поплатился за взятку сотрудницу УФСБ. 30 июля прошлого года администрация Петровского округа и ООО «Альянс» заключили контракт на ремонт дорог за 83 млн рублей. Бизнесмен похитил бюджетные деньги, предоставив к оплате фиктивные документы по фактическим не выполненным работам на 7 млн рублей.

А когда начались обыски в его офисе, он предложил взятку сотруднику службы безопасности. При передаче 200 тысяч рублей бизнесмена и задержали.

Суд признал Вирабяна виновным в покушении на взятку и назначил ему 4 года условно и 2 млн рублей штрафа в доход государства.

А расследование дела о мошенничестве продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU