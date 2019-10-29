В Ставрополе не смогли посадить самолет из Москвы
Плотный туман помешал посадке
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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Ставрополе из-за плохой погоды. Пассажиры, вылетевшие из Внуково, рассчитывали через несколько часов уже гулять по ставропольской столице, но туман внес свои коррективы в их планы. В итоге судно пилоты посадили в Минеральых Водах.
С последующими московскими рейсами проблем не возникло, пишет Newstracker со ссылкой на пресс-службе Минераловодского аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU