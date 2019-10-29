2019-10-29T17:20:42+03:00
Происшествия

В Ставрополе не смогли посадить самолет из Москвы

Плотный туман помешал посадке
Полина ШАПОШНИКОВА
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Самолет из Москвы не смог приземлиться в Ставрополе из-за плохой погоды. Пассажиры, вылетевшие из Внуково, рассчитывали через несколько часов уже гулять по ставропольской столице, но туман внес свои коррективы в их планы. В итоге судно пилоты посадили в Минеральых Водах.

С последующими московскими рейсами проблем не возникло, пишет Newstracker со ссылкой на пресс-службе Минераловодского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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