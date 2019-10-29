Видео: Маленькая девочка гоняет по дорогам КБР на самодельном байке

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-29T17:56:25+03:00

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В социальных сетях появилось видео очередного умельца, который смастерил из разрозненных деталей рабочий транспорт. На этот раз лавры достались заботливому отцу из Кабардино-Балкарии, сделавший для своей дочери минибайк.

На кадрах видно, что транспорт впечатлил простых прохожих. Они снимают девочку, которая мчит по обочине дороги.

Эмоции автора ролика разделяют и комментаторы:

- Скучное у меня было детство!

- Впечатляюще. А я в свои 25 не могу цепь на велосипеде смазать.

- Где купить такой?!

"Тони Старк из КБР": девочка катается на самодельном байке.

ИСТОЧНИК KP.RU