2019-10-29T18:58:22+03:00
Звезды

Дагестанец снял известную российскую актрису посреди улицы за $10 000

Скандальные подробности истории рассказал продюсер Андрей Разин [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дагестанец снял известную актрису прямо на улице — мужчина подошёл к звезде и прямо предложил 10 000 долларов за ночь. Сначала девушка была крайне возмущена. Но, подумав, согласилась. Поразительную историю рассказал в прямом эфире передачи «Прямой эфир» продюсер Андрей Разин.

Скандал вокруг выпуска «Рынок шкур», посвящённого эскортницам из высшего света, не утихает. В социальных сетях кавказских республик широкий резонанс получила история съёма звезды всероссийского масштаба на улицах Махачкалы.

— Я приехал с одной актрисой, и тут подходит к ней внаглую, без меня, какой-то махачкалинец. Говорит: «Переспишь со мной за 10 тысяч долларов?». Она меня спрашивает: «Разин, это что такое, я приехала на концерт, почему он так себя ведёт?», — рассказывает продюсер «Ласкового мая».

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Дагестанец снял известную российскую актрису за 10 тысяч долларов
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Андрей вступился за спутницу и нахал отступил. Но, как оказалось, история получила продолжение. После окончания концерта девушка заявила продюсеру, что у неё появились срочные дела.

— Она позвонила и сообщила, что ей нужно «отъехать». Я поразилсякуда в Махачкале она собралась? Она говорит, что «подруга вот позвала, надо заехать». Я попытался предложить ей охрану, чтобы всё было гладко. Но она настойчиво отказывалась, — рассказал продюсер Андрею Малахову и зрителям «Прямого эфира».

Обеспокоенный Разин всё-таки попросил своего администратора проводить девушку. И тот увидел, что звезда, имя которой Андрей не назвал, садится в автомобиль с тем самым дагестанцем.

— Я на следующий день спросил её, как это вообще понимать. Она сказала «он сумел меня убедить», — резюмировал продюсер.

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Передача Андрея Малахова неожиданно стала самой обсуждаемой новостью последних дней. Даже те зрители, что никогда не смотрели «Прямой эфир» на канале «Россия 1» узнали, что известный телеведущий крепко разозлил с десяток популярных певиц и актрис. Девушек открыто и не очень (просто показали их фото) назвали эскортницами. Передача вышла в эфир под названием «Рынок шкур» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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