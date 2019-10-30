На Ставрополье идут заморозки
Гололед, мокрый снег и туман ожидают ставропольцев в конце октября — начале ноября
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В Ставропольском крае из-за грядущих заморозков экстренные службы разослали предупреждение. 30-31 октября ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим возможно возникновение локальных чрезвычайных ситуаций.
Синоптики обещают мокрый снег, туман и гололед в последние дни октября. А днем 31 октября температура не поднимется выше +3...+8 градусов. Холода по Ставропольскому краю сохранятся и в ноябре.
На Ставрополье надвигается похолодание: чего ждать от погоды в ближайшие дни
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ИСТОЧНИК KP.RU