Танцует в одиночестве и без музыки: в Ставрополе сняли на видео странную девушку
Она отрабатывала движения из хип-хопа
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В Ставрополе прохожие сняли на видео танцующую в одиночестве девушку. Рыжая танцовщица в обтягивающих штанах развлекалась в новом сквере на северо-западе города. Она исполняла движения, напоминающие стиль хип-хоп под только ей одной слышную музыку.
Это горожан и удивило. Поэтому некоторые, не проникшиеся ритмами ставропольцы сразу предположили худшее: девушка под наркотическим или алкогольным опьянением. Оптимисты сказали, что скорее всего танец — разминка перед бегом.
Девушка в Ставрополе танцует одна из без музыки.
ИСТОЧНИК KP.RU