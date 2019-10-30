Танцует в одиночестве и без музыки: в Ставрополе сняли на видео странную девушку

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-30T09:55:44+03:00

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В Ставрополе прохожие сняли на видео танцующую в одиночестве девушку. Рыжая танцовщица в обтягивающих штанах развлекалась в новом сквере на северо-западе города. Она исполняла движения, напоминающие стиль хип-хоп под только ей одной слышную музыку.

Это горожан и удивило. Поэтому некоторые, не проникшиеся ритмами ставропольцы сразу предположили худшее: девушка под наркотическим или алкогольным опьянением. Оптимисты сказали, что скорее всего танец — разминка перед бегом.

Девушка в Ставрополе танцует одна из без музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU