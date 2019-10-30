Ставропольский край вошел в пятерку регионов по качеству дорог

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-30T10:14:18+03:00

В Ингушетии качество дорог также одно из лучших в стране

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По данным Росстата RT составил рейтинг регионов страны, в которых находятся самые хорошие автомобильные дороги. В пятерку лучших по итогам 2018 года вошли Ставропольский край, где качеством отличаются 74,9% дорог, и Ингушетия ( 70,4 %). на первом месте Москва, где только 3% дорог не соответствуют нормативным требованиям и Ханты-Мансийский автономный округ, который до стопроцентного качества не дотянул 15,5%.

По методу Росстата, качественные дороги должны быть ровными и прочными, их сцепные свойства не должны вызывать нареканий, также в число требований входит хорошая видимость.

ИСТОЧНИК KP.RU