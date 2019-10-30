2019-10-30T10:28:43+03:00
Общество

Возрастной ценз на продажу сигарет предлагают повысить в Ингушетии

Все ввозимые в республику из-за границы курительные изделия будут тщательно проверяться
Ася АСРЯН
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Депутат в Ингушетии предлагает повысить возрастной ценз на продажу сигарет. По его мнению, наиболее эффективные методы борьбы с курением – это пропаганда здорового образа жизни в СМИ и повышение возрастного ценза до 21 года на продажу сигарет.

— Считаю нецелесообразным приравнивание электронных сигарет к обычным. Я бы повысил возраст продажи несовершеннолетним до 21 года, — заявил зампредседателя комитета по здравоохранению, социальной политике и труду Народного собрания Ингушетии Ильяс Богатырев.

Депутат также предложил тщательно проверять ввозимые из-за границы курительные изделия и проводить их сертификацию.

Напомним, что в соседней Чеченской Республике на законодательном уровне объявили войну вейперам.

Согласно тексту закона, в республике запрещают продавать соответствующие устройства людям до 18-ти лет. Также вводится запрет на использование электронных сигарет в учреждениях, детских площадках, общественном транспорте - везде, кроме личной комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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