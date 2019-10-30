Уголовное дело против дагестанского журналиста признали законным

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-30T10:57:21+03:00

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Верховный суд Дагестана признал решение Советского районного суда Махачкалы, который постановил возбудить уголовное дело против журналиста Абдулмумина Гаджиева. Корреспондента "Черновика" обвиняют в финансировании терроризма, передает пресс-служба суда.

- Во вторник суд рассмотрел апелляционную жалобу [адвокатов] на решение Советского районного суда Махачкалы, согласно которому постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева было признано законным. Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, - сказано в сообщении суда.

Как уверяет следствие, Гаджиев, будучи редактором отдела "Религия", опубликовал интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар". В тексте журналист призывал помогать активистам, которые, как оказалось, спонсировали боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU