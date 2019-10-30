2019-10-30T11:09:24+03:00
Общество

«Продолжаем веселиться!»: Второй праздник молодого вина пройдет в Минеральных Водах

Торжество пройдёт второго ноября
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Фото: пресс-служба администрации Минеральных ВодФото: пресс-служба администрации Минеральных Вод
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2 ноября в управе Минераловодского районного казачьего общества откроет для всех желающих свои двери второй праздник молодого вина «Чихирь Иваныч».

Равно, как и год назад, жителей и гостей Минеральных Вод организаторы праздника порадуют насыщенной культурной и гастрономической программами.

Так, с 8 утра начнет свою работу «ярмарка выходного дня». В 10 часов ожидается официальное открытие праздника, которое плавно перейдет в продолжающийся два с половиной часа концерт и чемпионат по рубке шашкой. В течение часа, с 12:30 до 13:30, пройдет обед и работа народного жюри, оценивающего представленный на конкурс чихирь (молодое вино), после чего будут подведены итоги конкурса и пройдет церемония награждения.

Между тем, во время проведения праздника будет закрыта для движения автотранспорта улица Пролетарская на участке от улицы Интернациональной до улицы Пушкина. Просим автолюбителей заранее пересмотреть свой маршрут движения в часы проведения мероприятия.

Напомним, что в прошлом году праздник молодого вина «Чихирь Иваныч» собрал порядка 250 гостей из Минераловодского округа, Георгиевска, Новопавловска, Невинномысска, Пятигорска и Железноводска.

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