Бандитские разборки выходцев из Дагестана закончились убийством в Кисловодске
Выходец из Дагестана по кличке Ахмед-Астраханский уличен в убийстве жителя Кисловодска в составе ОПГ. Предполагается, что Ахмед Магомедов выполнял роль исполнителя. Мотивом убийства послужили месть и финансовая выгода участников банды.
В ходе следствия доказано, что Магомедов требовал деньги, которые предназначались для родственников одного из убитых ранее ставропольцев.
В итоге Ахмеда-Астраханского задержали на КМВ и при личном осмотре нашли у него предметы, подтверждающие его преступный умысел: оружие, патроны и наркотики. Он запасся 11 килограммами героина.
В итоге суд приговорил Магомедова к 9 года колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU