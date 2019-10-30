Бандитские разборки выходцев из Дагестана закончились убийством в Кисловодске

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-30T13:08:51+03:00

"Серьезные люди" решили убрать "своего" человека

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Выходец из Дагестана по кличке Ахмед-Астраханский уличен в убийстве жителя Кисловодска в составе ОПГ. Предполагается, что Ахмед Магомедов выполнял роль исполнителя. Мотивом убийства послужили месть и финансовая выгода участников банды.

В ходе следствия доказано, что Магомедов требовал деньги, которые предназначались для родственников одного из убитых ранее ставропольцев.

В итоге Ахмеда-Астраханского задержали на КМВ и при личном осмотре нашли у него предметы, подтверждающие его преступный умысел: оружие, патроны и наркотики. Он запасся 11 килограммами героина.

В итоге суд приговорил Магомедова к 9 года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU