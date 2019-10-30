«Заманил фруктами и изнасиловал»: Дагестанец получил 14 лет колонии за надругательство над семилетней малышкой
Злоумышленник встретил девочку на улице и уговорил ее сесть в машину
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Инцидент произошел в декабре прошлого года, на окраине Махачкалы. Местный житель, проезжая на своем автомобиле, заметил семилетнюю девочку.
Дагестанец, заманив малышку фруктами, посадил ее в машину и отвез к себе домой. Там он, угрожая и избивая, надругался над школьницей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Суд приговорил злоумышленника к 14 годам колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU