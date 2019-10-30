"Врезались в столб - чуть не погибли": мажор устроил страшную аварию в Дагестане

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-30T13:43:26+03:00

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В среду, ранним утром, молодые люди устроили страшную аварию в Махачкале. "Инфинити" влетел в столб и загорелся, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

24-летний житель Махачкалы на "Инфинити" не справился с управлением. В итоге машина закрутилась, пока не столкнулась с ограждением. "Инфинити" тут же загорелась, и пассажиров с водителем начали вытаскивать случайные прохожие.

- В результате ДТП, водитель данного автомобиля и четыре пассажира, находящиеся в нем, с травмами различной степени доставлены в медучреждения Махачкалы. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, - сказано в сообщении.

Кадры жуткого ДТП в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU