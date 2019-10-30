Белки в опасности: в Парке Победы Ставрополя кто-то расставляет ловушки

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-30T15:33:01+03:00

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Руководство Парка Победы в Ставрополе просит о помощи: кто-то начал отлавливать белок. Кому и зачем понадобились пушистые красавицы, пока не ясно. Животные привыкли, что их постоянно подкармливают, они даже не боятся брать еду с рук. Поэтому они и попадаются в самодельные ловушки.

- Мы неоднократно находили плетеные клетки с приманкой внутри. Белка залезает туда за едой, и за ней захлопывается дверца, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Ставропольских парков культуры и отдыха.

Несколько зверьков успели освободить из плена. Сколько белочек уже попались таким образом и где они находятся, неизвестно.

- Если вы обнаружили подобную конструкцию, сломайте ее. Если вы заметили того, кто расставляет ловушки на белок, пожалуйста, сразу сообщите об этом в полицию или нам, - попросили в адмиистрации Парка Победы.

Круглосуточные номера для связи: 8-928-264-44-97, (8652) 740-888, 102 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU