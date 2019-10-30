2019-10-30T15:57:36+03:00
Происшествия

Ставрополец до смерти исколотил свою женщину за веселье

Она никак не хотела уходить из гостей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Лермонтове мужчина до смерти исколотил свою женщину. 59-летний мужчина ночью 8 июля 2019 года поссорился со своей спутницей жизни, потому что она не хотела уходить домой из застолья. Вечеринка была в самом разгаре. Но настроенный решительно пойти домой мужчина решил умерить веселье и много раз ударил руками и ногами по лицу и телу свою даму. Повреждения оказались не совместимы с жизнью.

Уголовное дело передано в суд на рассмотрение, сообщили в СУ СКР по Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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