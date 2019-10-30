Службу помощи детям с онкологическими заболеваниями создадут в Чечне

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-30T16:44:52+03:00

Маленькие пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, получат медпомощь, не выезжая из республики

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В республиканской детской клинической больнице имени Е.П.Глинки откроют полноценную службу помощи детям с онкологическими заболеваниями.

По словам министра здравоохранения Чечни, для этого в медучреждении есть современное оборудование, а также персонал, который проходит специализированную подготовку у лучших специалистов России.

— Уверен, что скоро дети, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут получать квалифицированную медпомощь, не выезжая за пределы Чечни, —отметил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

ИСТОЧНИК KP.RU