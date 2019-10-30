2019-10-30T16:56:50+03:00
Происшествия

В ставропольские школы сбыли рыбу, просроченную год назад

Никто из детей не пострадал
Полина ШАПОШНИКОВА
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В ставропольские школы завезли просроченную замороженную рыбу. Срок годности минтая, поступившего в учреждения Курского района, истек еще в начале декабря прошлого года.

По сообщению управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР, обнаружить просрочку удалось с помощью государственной информационной системы "Меркурий". Поставку организовал местный бизнесмен, а ветврач из Курского района подготовил сопроводительные документы. Выяснилось, что товар предприниматель принял от другого бизнесмена, который не позаботился о исследования и подтверждении качества своей продукции.

Никто из школьников не отравился, рыбу изъяли. А против бизнесменов возбуждены дела за нарушение технических регламентов. Проверят и ветврача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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