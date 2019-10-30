Земля в Ставропольском крае стала одной из самых дорогих в стране
Регион занял шестое место в рейтинге по дороговизне земли
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Ставропольский край — в лидерах по дороговизне земельных участков, пишет Newstracker. За год цены на землю подскочили на 2,6% по стране.
И стало еще сложнее ее купить в Московской области, Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области. Шестое место занимает Ставрополье, где за сотку земли под жилье в среднем придется отдать 68,7 тысячи рублей. А земля сельхозназначения стоит практически в два раза дороже - 125 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU