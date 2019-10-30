Сколько у вас автомобилей: неудобные вопросы в школе возмутили ставропольцев
Родители в Ессентуках и Пятигорске жалуются в соцсетях на школьные анкеты. По их мнению, задаются слишком личные вопросы о составе семьи, доходах и образовании родителей, количестве автомобилей. И все это с полным указанием ФИО.
Мамы и папы выражают негодование, так как ничего заранее не знали об опросе.
В минобразовании заявили, что подобный опрос организован по всей стране и учрежден по модели международного исследования PISA. Результаты не будут переданы третьим лицам.
Те ставропольцы, что поддерживают инициативу, заявляют, что ничего плохого в опросах нет. Он нацелен на установление условий проживания ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU