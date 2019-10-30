2019-10-30T17:52:15+03:00
Общество

Сколько у вас автомобилей: неудобные вопросы в школе возмутили ставропольцев

У школьников интересуются даже образованием мам и пап
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: govorun26Фото: govorun26
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Родители в Ессентуках и Пятигорске жалуются в соцсетях на школьные анкеты. По их мнению, задаются слишком личные вопросы о составе семьи, доходах и образовании родителей, количестве автомобилей. И все это с полным указанием ФИО.

Мамы и папы выражают негодование, так как ничего заранее не знали об опросе.

В минобразовании заявили, что подобный опрос организован по всей стране и учрежден по модели международного исследования PISA. Результаты не будут переданы третьим лицам.

Те ставропольцы, что поддерживают инициативу, заявляют, что ничего плохого в опросах нет. Он нацелен на установление условий проживания ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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