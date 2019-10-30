ФСБ разоблачила воровство газа и глины ставропольским кирпичным заводом

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-30T19:33:10+03:00

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Незаконную добычу полезных ископаемых и воровство газа раскрыла ФСБ по СК при оперативно-розыскных мероприятий на Цимлянском кирпичном заводе.

Суглинку воровали карьерным способом, а газ из самодельной врезки в газопровод "Межрегионгаз Ставрополь". В результате бизнесмен на производстве заработал 3,5 млн рублей и попал под статью "кража".

- 30 октября 2019 года Шпаковским районным судом Ставропольского края Джахбаров У.М. признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали о вынесенном против дельца приговоре в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU