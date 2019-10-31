Уроженца Дагестана не пропустили в Чечню из-за алкоголя

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-31T10:10:35+03:00

Уроженца Дагестана задержали на въезде в Чечню за алкоголь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В багажнике у него нашли 16 бутылок и пятилитровая канистра спирта

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Сотрудники МВД по Грозненскому району задержали около села Гикало уроженца Дагестана. Изначально полицейские хотели проверить документы у 39-летнего водителя "КИА", но в ходе проверки в багажнике машины они нашли алкоголь, передает пресс-служба ведомства.

Всего в автомобиле было 16 бутылок и одна пятилитровая канистра спиртосодержащей жидкости. Полицейские изъяли всю продукцию, ведется проверка, мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU