Банк УРАЛСИБ провел деловой завтрак с крупнейшими застройщиками

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-31T11:52:56+03:00

22 октября в ресторане «POMPANO» Отеля Mariott состоялась вчстреча с крупнейшими строительными компаниями ЮФО

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На мероприятии присутствовали руководители крупных компаний, работающих на Краснодарском рынке недвижимости, сотрудничество с которыми является одним из значимых направлений в работе Банка.

Особый интерес у участников вызвали программы «Легкий старт», кредитование собственников бизнеса и кредит на покупку залоговой недвижимости.

Уралсиб

- Сотрудничество со строительными компаниями и агентствами недвижимости имеет для очень важное значение. Прочность, взаимовыгодность и долгосрочность отношений дают прекрасный результат и одинаково полезны обеим сторонам – отметил заместитель управляющего филиалом «Южный» Банка УРАЛСИБ по розничному бизнесу Виталий Ефименко.

В рамках мероприятия участники получили спецпредложения корпоративного и индивидуального обслуживания.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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