"Ушла за смесью для ребенка и пропала": молодую маму разыскивают в Дагестане

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-31T10:42:07+03:00

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- 21 октября вышла в магазин за хлебом с детской смесью и пропала, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" друг семьи Газиевых. - В полицию сообщение подаем сегодня.

Разыскивают родные и близкие 23-летнюю Аминат Газиеву. Дома молодую маму ждет годовалый малыш.

- Никаких ссор в семье я не видел. Утром в тот день говорил с другом, ее мужем, все было хорошо. Могла раньше к подруге уехать, но на пару дней - не больше.

Если вам знакома девушка на фотографии, и вы знаете о ее местонахождении, звоните по телефону: 89205579175.

ИСТОЧНИК KP.RU