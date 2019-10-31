"Ушла за смесью для ребенка и пропала": молодую маму разыскивают в Дагестане
Дома Аминат ждет годовалый малыш
Фото: личный архив героя публикации
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- 21 октября вышла в магазин за хлебом с детской смесью и пропала, - рассказывает "КП-Северный Кавказ" друг семьи Газиевых. - В полицию сообщение подаем сегодня.
Разыскивают родные и близкие 23-летнюю Аминат Газиеву. Дома молодую маму ждет годовалый малыш.
- Никаких ссор в семье я не видел. Утром в тот день говорил с другом, ее мужем, все было хорошо. Могла раньше к подруге уехать, но на пару дней - не больше.
Если вам знакома девушка на фотографии, и вы знаете о ее местонахождении, звоните по телефону: 89205579175.
ИСТОЧНИК KP.RU