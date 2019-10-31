Ставропольцы считают себя самыми несчастными людьми в стране

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-31T10:48:54+03:00

Баллы по оценке уровня своего счастья людьми в крае оказались самыми низкими

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На Ставрополье проживают одни из самых несчастных россиян, сообщает ТАСС. Специалисты по трудоустройству провели опрос с целью выяснить уровень счастья по профессиям и регионам.

Самые счастливые люди живут в Ханты-Мансийском АО и Краснодарском крае. Что касается профессий, то больше всего чувствуют удовлетворение от жизни работники медицины и госслужащие. А не часто ощущают эмоциональный подъем работники автобизнеса и представители рабочих специальностей.

Кстати, респонденты от 55 лет называли себя более счастливыми людьми, чем молодые люди от 18 до 24 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU