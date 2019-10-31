«Понимаете, что он на 10 лет сядет?»: на Ставрополье мать купила условный срок сына за 800 тысяч

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-31T11:13:23+03:00

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В Предгорном районе экс-полицейского обвиняют в мошенничестве.

В апреле этого года он предложил фигуранту дела о незаконном обороте наркотиков за 50 тысяч рублей посодействовать его домашнему аресту, вместо заключения под стражу. Мать мужчины сделала все так, как того требовал полицейский. Через месяц страж порядка предложил подследственному за 800 тысяч рублей посодействовать в условном сроке наказания. Снова родственница передала нужную сумму, но в этот раз случая задокументировали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю, куда женщина обратилась с заявлением о вымогательстве.

Уголовное дело полицейского направлено в суд на рассмотрение, сообщили в СУ СКР по СК.

Полицейский был уволен после служебной проверки по отрицательным мотивам, а его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

Добрый полицейский на Ставрополье выручает женщину с 4 детьми за 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU