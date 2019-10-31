На Ставрополье самое большое количество нелегальных кредиторов в СКФО

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-31T13:29:59+03:00

Кроме того, имеются в регионе и 2 «финансовые пирамиды»

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В Ставропольском крае нашли 38 нелегальных кредиторов, в том числе псевдо-ломбарды и анонимы, у которых нет лицензии Банка России на выдачу кредитов и займов. По СКФО это самый высокий показатель.

Кроме того, имеются в регионе и 2 «финансовые пирамиды», 4 нелегальных страховых брокера, предлагающих полисы ОСАГО.

Быть должным таким кредиторам, не просто финансово затратно, но еще и опасно для жизни.

Всего в ЮФО и СКФО рассекречено за 9 месяцев года 314 нелегальных организаций, сообщает пресс-служба Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU