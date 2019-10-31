На Ставрополье самое большое количество нелегальных кредиторов в СКФО
Кроме того, имеются в регионе и 2 «финансовые пирамиды»
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В Ставропольском крае нашли 38 нелегальных кредиторов, в том числе псевдо-ломбарды и анонимы, у которых нет лицензии Банка России на выдачу кредитов и займов. По СКФО это самый высокий показатель.
Кроме того, имеются в регионе и 2 «финансовые пирамиды», 4 нелегальных страховых брокера, предлагающих полисы ОСАГО.
Быть должным таким кредиторам, не просто финансово затратно, но еще и опасно для жизни.
Всего в ЮФО и СКФО рассекречено за 9 месяцев года 314 нелегальных организаций, сообщает пресс-служба Банка России.
ИСТОЧНИК KP.RU