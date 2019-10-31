Амелия и Даниэль: какие имена дают двойняшкам родители в Ставрополе
В ЗАГСе Ставрополя 29 декабря в один день зарегистрировали сразу пять двоен. У мужа и жены Сорокиных появились Варвара и Ева, их первые дети, уточняет «Ставропольская правда».
А четыре семьи сразу стали многодетными. У Хачикян Тиграна и Тарашиновой Юлии родились близняшки Амелия и Даниэль. Чета Григорьевых выбрала имена из привычных для своих мальчика и девочки — Илья и Анастасия. Родителями трех сыновей теперь стали Юрий и Инна Косенко, зарегистрировав Давида и Романа. 4 ребенка подрастают в семье Чистяковых, которые подарили жизнь Варваре и Валерии.
Папам и мамам вручили не только свидетельства, но и письма в будущее от губернатора края.
ИСТОЧНИК KP.RU