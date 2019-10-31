Взятки и наркоторговля: в Ставрополе пройдет суд над 4 полицейскими
В Ставрополе состоится суд над сотрудниками полиции по Минераловодскому округу. Четверых стражей порядка обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконном сбыте наркотиков, получении взятки, фальсификации доказательств и результатов оперативнно-разыскной деятельности.
Попали под жернова правосудия замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Кривцов, его подчиненные Марат Коков и Александр Козлов и участковый Яков Галустян.
Следствие полагает, что в августе 2018 года они нашли наркотические растения у одного из местных жителей дома. За 150 тысяч рублей они согласились закрыть на это глаза. Мужчина согласился.
Действовали они от противного — сфабриковали дело, продав мужчине наркотики, сообщает пресс-служба СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU