Взятки и наркоторговля: в Ставрополе пройдет суд над 4 полицейскими

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-31T16:50:46+03:00

Они фабриковали дела и закрывали глаза на настоящие преступления

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В Ставрополе состоится суд над сотрудниками полиции по Минераловодскому округу. Четверых стражей порядка обвиняют в превышении должностных полномочий, незаконном сбыте наркотиков, получении взятки, фальсификации доказательств и результатов оперативнно-разыскной деятельности.

Попали под жернова правосудия замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Евгений Кривцов, его подчиненные Марат Коков и Александр Козлов и участковый Яков Галустян.

Следствие полагает, что в августе 2018 года они нашли наркотические растения у одного из местных жителей дома. За 150 тысяч рублей они согласились закрыть на это глаза. Мужчина согласился.

Действовали они от противного — сфабриковали дело, продав мужчине наркотики, сообщает пресс-служба СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU