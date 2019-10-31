2019-10-31T17:15:22+03:00
Экономика

В 40 городах страны вторичка подешевела, а на Ставрополье подорожала на 20%

Квадратный метр теперь обходится на 8,6 тыс рублей дороже, чем пять лет назад
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском крае за последние пять лет жилье на вторичном рынке стало стоить дороже на 19,9%, пишет Newstracker. Квадратный метр теперь стоит не 38 тысяч рублей, а 46,6.

Это 7 место по стране, так как среднероссийский показатель составляет 4%. На первом месте по темпам подорожания жилья Симферополь (54,1%), следом идут города Сочи (46,2%) и Севастополь (32,8%).

А в 40 городах России вторичка вообще упала в цене. Например, в Кирове владельцы устанавливают стоимость на 22,3% меньше, чем пять лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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