В халатности при закупке сиротских квартир подозревают вице-премьера Северной Осетии

СЕГОДНЯ 19:58 2019-10-31T19:58:34+03:00

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Халатность инкриминируют вице-премьеру Северной Осетии при покупке жилья для сирот. Выяснилось, что цены на жилье завысили в трех района больше чем на 6,3 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

В 2018 зампред в качестве главы комиссии по обеспечению прав детей-сирот утвердил списки нуждающихся в квартирах и максимально допустимые суммы на них. Позднее снизилась площадь требуемого жилья с 33 кв. м до 28. Но цена не поменялась. Как оказалось, члены комиссии ничего об этом решении не знали.

После проверок законности закупок и было установлено завышение цен.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU