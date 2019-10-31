2019-10-31T20:30:11+03:00
Политика

Сириец на коне прискакал в Грозный и хочет подарить Путину коня

Цель его путешествия – поблагодарить все страны за поддержку Сирии
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: https://chechnyatoday.comФото: https://chechnyatoday.com
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Сирийского писателя, путешествующего по миру на коне, встретили в Чечне. К Аднану Азаму на границе с Дагестаном вышел министр спорта Чечни Муса Ханариков. Ему гость рассказал, что планирует на пару дней остановиться в Грозном, а потом продолжит путешествие в Москву, где хочет подарить арабского скакуна президенту страны Владимиру Путину.

Сириец выдвинулся из Дамаска в апреле 2019 года и за это время побывал в Иордании, Ираке, Иране и Азербайджане. Он высказывает благодарность странам, поддержавшим Сирию. В его планах проехать все 6 тысяч километров от Дамаска до Москвы за 8 месяцев. По пути писатель снимает документальный фильм.

30 лет назад Азам проехал на лошади из Сирии до США и встретился там с президентом Рональдом Рейганом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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