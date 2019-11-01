«Кости сожжённых людей, зубы умерших детей, статуя богини Тушоли»: в горах Чечни обнаружены уникальные находки

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-01T10:14:20+03:00

Подобные находки пока не имеют аналогов в мире

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В древнем поселении Вилах Галанчожского района Чечни обнаружены уникальные исторические находки давних времен подземных гротовых захоронений и пещер.

Участники экспедиции посмотрели места культовых памятников времен язычества, где находится 4-метровая статуя богини Тушоли. По словам историков, это богиня весны и плодородия в языческой религии и мифологии чеченцев и ингушей.

Также участники экспедиции нашли два дольмена - древние погребальные и культовые сооружения из больших камней, весом в полтонны, полуразрушенные. Есть вероятность, что они повредились во время военных действий.

Там же они обнаружили останки человеческих костей и зубов взрослых и детей. Историки обнаружили сакральное место. Речь идет об известной в республике каменной арке Нашха. Кстати, эта уникальная находка не зафиксирована нигде в мире.

- В Ялхорое мы наткнулись на древние захоронения. Возможно, это были могилы людей, похороненных еще до принятия религии Ислам, - делится один из участников экспедиции.

- Мы поднялись на высокую скалу, и увидели крупные кости сожжённых людей. Высота скалы составляла 4 с половиной метра от земли. Как только мы забрались на эту скалу, обнаружили просто море человеческих костей, - рассказала участница похода Раиса Садаева.

Все обнаруженные находки – редчайшая ценность для историков. Этот маршрут еще предстоит изучить ни одним археологам в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU