В Ессентуках круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-01T10:22:09+03:00

Бригады приступили к работе вечером в четверг

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Минувшим вечером, всю ночь, коммунальщики Ессентуков ликвидируют снежные наносы. Осадки продолжаются чуть меньше суток, а высота снежного покрова достигала 20 сантиметров.

Работа началась на магистральных улицах, их чистят уже около 9 часов. На круглосуточное несение службы вышли 4 «КамАЗа», 5 тракторов, 1 грейдер. В первую очередь обрабатываются дороги, где ходит общественный транспорт. После этого техника приступит к уборке остальных работ согласно графика.

С раннего утра к расчистке тротуаров приступили бригады из 40 дворников. Снег убран с аллей Курортного парка, Парка победы, Театральной площади, возле школ и поликлиник.

Сейчас работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются