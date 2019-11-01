20-сантиметровый слой снега убирают с дорог Ессентуков

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-01T10:59:23+03:00

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20-сантиметровый слой снега выпал на улицах Ессентуков. Прошлым вечером и всю ночь шел снег. Последствия ликвидируют коммунальщики, которые переведены на круглосуточный режим работы. В дело пошли 4 КамАЗа, 5 тракторов, 1 грейдер. Тротуары расчищают дворники.

В первую очередь власти заботятся о дорогах для общественного транспорта.

Работа по борьбе с выпавшими осадками, по заверению властей Ессентуков, будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU